Olympia: Italien ungeschlagen Olympiasieger im Curling Mixed Doubles

Daheim am Start - Episode 2

Stefania Constantini und Amos Mosaner schlugen im Finale am Dienstag Kristin Skaslien/Magnus Nedregotten aus Norwegen 8:5 und feierten den elften Sieg im elften Turnierspiel. Es war die erste Olympia-Medaille für Italien im Curling überhaupt. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

Ein italienisches Duo war 2018 in Pyeongchang bei der Mixed-Premiere nicht dabei gewesen, Skaslien/Nedregotten hatten vor vier Jahren Bronze gewonnen. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Schweden war am Montag im Halbfinale klar an Italien gescheitert (1:8), das britische Duo aus Schottland an Norwegen (5:6). Titelverteidiger Kanada hatte die Runde der letzten Vier durch eine Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Italien (7:8) verpasst.