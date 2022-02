Salah wieder in Liverpool - Einsatz gegen Leicester möglich

Wie Teammanager Jürgen Klopp am Dienstag auf der Vereinswebseite mitteilte, könnte der Stürmer eventuell gar am Donnerstag (20.45 Uhr) im Premier-League-Heimspiel gegen Leicester City mitwirken. „Ja, ja. Sadio keine Chance, da er nicht einmal hier ist, aber Mo ja“, sagte Klopp über Salahs Einsatzchancen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Am Sonntag hatte Salah mit Ägypten das Endspiel um den Afrika Cup gegen Senegal und seinen Klub-Kollegen Sadio Mane 2:4 im Elfmeterschießen verloren. „Sadio fliegt, wenn es möglich ist, am Mittwochabend ab und kommt am Donnerstag hier an, aber er ist dann natürlich nicht im Spiel gegen Leicester dabei", so Klopp weiter. Mane hatte den Titelgewinn nach dem Finale mit der Mannschaft in seiner Heimat gefeiert.