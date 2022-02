Olympia: Weiterer positiver Coronatest im Team Deutschland

Daheim am Start - Episode 2

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) teilte mit, am Dienstagnachmittag über den Fall informiert worden zu sein. Der Test wurde bei der Anreise am Flughafen von Peking genommen. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

In Abhängigkeit vom Ergebnis will der DOSB das weitere Prozedere festlegen. „Die Teilmannschaft und das Team D stehen gemeinsam in engem Kontakt mit dem Teammitglied“, erklärte der Dachverband.