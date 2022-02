Premier League: Ralf Rangnick kritisiert Martial und Lingard wegen Social Media

In den vergangenen Wochen sah sich Ralf Rangnick öffentlichen Widersprüchen seiner Spieler ausgesetzt. Dieses Verhalten prangert er jetzt an.

Vor dem Auswärtsspiel am Dienstag beim FC Burnley nahm der Trainer von Manchester United Stellung zu den Posts von Anthony Martial und Jesse Lingard, in denen die Spieler dem deutschen Coach widersprachen.

Rangnick: „Vielleicht komme ich aus einer anderen Generation“

In beiden Fällen - sowohl bei Martial als auch bei Lingard - wisse er, was er ihnen gesagt habe und was passiert sei. „Deshalb gibt es für mich meinen Grund, darüber weiter zu diskutieren“, so Rangnick weiter.