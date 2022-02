Olympia, Eisschnelllauf: Gold für Oranje-Läufer Nuis über 1500 m

Daheim am Start - Episode 2

Die Niederlande fährt bereits das dritte Gold bei den Olympischen Winterspielen in Peking ein. Kjeld Nuis siegt vor einem Landsmann.

Kjeld Nuis hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking die dritte Eisschnelllauf-Goldmedaille für die Niederlande gewonnen.

Der 32-Jährige siegte am Dienstag im 1500-m-Rennen in 1:43,21 Minuten und wiederholte seinen Erfolg von vier Jahren in Pyeongchang.