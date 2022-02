Tierquälerei-Eklat um französischen Nationalspieler Zouma

Der französische Fußball-Nationalspieler Kurt Zouma hat mit einem Video, in dem er als Tierquäler zu sehen ist, für Empörung gesorgt.

Der französische Fußball-Nationalspieler Kurt Zouma hat mit einem Video, in dem er als Tierquäler zu sehen ist, für Empörung gesorgt. Die Aufnahme zeigt den Verteidiger von West Ham United, wie er eine Katze hinfallen lässt, sie tritt und schlägt. Währenddessen ist Gelächter im Hintergrund zu hören.

West Ham äußerte sich in einem Statement nachdem das Video aufgetaucht war. "Wir verurteilen die Taten unseres Spielers, Kurt Zouma, in dem kursierenden Video uneingeschränkt", hieß es in dem Schreiben.