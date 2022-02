Ex-Ski-Weltmeisterin will Bürgermeisterin werden

Monika Bergmann bei ihrem letzten Rennen 2009 in Are © AFP/SID/JOE KLAMAR

Die ehemalige Ski-Weltmeisterin Monika Bergmann will Bürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde Blaibach werden. Die 43-Jährige stellt sich am Sonntag im 2000-Einwohner-Ort, der im Landkreis Cham liegt, zur Wahl. Bergmann hatte 2005 in Bormio entscheidenden Anteil am WM-Sieg der deutschen Mannschaft im Teamwettbewerb.