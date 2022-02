Niklas Süle wechselt zum BVB: Bayern-Boss Hainer stichelt

Niklas Süle wird den FC Bayern in Richtung BVB verlassen. Eine Entscheidung, die man in München nur bedingt nachvollziehen kann.

Dieser Wechsel beschäftigt Fußball-Deutschland: Niklas Süle verlässt den FC Bayern und schließt sich ausgerechnet dem BVB an !

„Ich weiß nicht, was der Niklas Süle für ein Gehalt bekommt bei Borussia Dortmund. Ich glaube nicht, dass es ein sportlicher Aufstieg ist“, sagte Hainer bei einem Medientermin der Bayern-Basketballer. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Keine Bayern-Wertschätzung für Niklas Süle?

Dazu ist Süle, der beim BVB zehn Millionen Euro im Jahr verdienen wird, in Dortmund als absoluter Schlüsselspieler eingeplant und erhofft sich die Wertschätzung, die er laut seines Beraters Volker Struth in München vermisst hat .

„Ich kann nur von mir und den Leuten sprechen, mit denen ich täglich zusammen bin. Wir alle haben ihn geschätzt und wissen, was wir an ihm haben“, sagte Hainer. „Da müssen sie ihn selber fragen, was er damit meint“.