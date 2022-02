Blums Wunderstute Alice droht das Karriereende

Fast zwei Jahre ist es her, dass Blum ihre Wunderstute letztmals auf einem Turnier vorstellte, Olympia 2021 in Tokio verpasste sie ebenso wie die EM wenige Wochen später in Riesenbeck. Ein hartnäckiger Bluterguss am Bein des Pferdes war der Ursprung allen Übels, hinzu kam ein Hexenschuss, der Alice zwischenzeitlich die volle Beweglichkeit raubte.