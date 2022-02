Olympia: Deutsche Biathleten verpassen Medaille - Fillon Maillet wird Olympiasieger

Daheim am Start - Episode 1

Einen Tag nach dem Sieg von Denise Herrmann bleiben die Herren ohne Medaille. Der Sieg geht an einen Franzosen.

Seine erste olympische Goldmedaille holte der französische Gesamtweltcup-Führende Quentin Fillon Maillet (2 Strafminuten) vor dem fehlerfreien Überraschungsmann Anton Smolski (Belarus/+14,8 Sekunden). Bronze ging an den norwegischen Biathlonstar Johannes Thingnes Bö (2/+31,1).

Kühn und Lesser enttäuschen

Johannes Kühn (Reit im Winkl) enttäuschte hingegen mit sechs Strafminuten. Erik Lesser (Frankenhain), in Sotschi 2014 noch Silbermedaillengewinner im Einzel, schoss fünf Fahrkarten.

Bislang letzter deutscher Olympiasieger im Männer-Einzel ist Michael Greis 2006 in Turin, am Montag ließ Herrmann die Frauen in der Königsdisziplin über 15 km jubeln.