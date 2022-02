Tischtennis: Timo Boll verlängert bei Borussia Düsseldorf bis 2025

Timo Boll verlängert langfristig bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Damit wird auch ein Start bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 wahrscheinlich.

Der 40-Jährige verlängerte bei den Rheinländern bis 30. Juni 2025, damit wird ein Start bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 immer wahrscheinlicher. „Es hört sich verrückt an, aber ich werde es versuchen“, hatte Boll im Vorjahr mit Blick auf die nächsten Sommerspiele erklärt.

"Ich freue mich, dass der Verein weiterhin das Vertrauen in mich hat. Ich habe weiterhin unheimlich viel Spaß in der Bundesliga und für Borussia zu spielen", äußerte Boll, dessen bisheriger Vertrag in diesem Sommer ausgelaufen wäre.