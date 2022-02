Olympia 2022: Peng Shuai verlässt laut Thomas Bach die Blase in Peking

Daheim am Start - Episode 2

Der Auftritt der Chinesin Peng Shuai bei den Winterspielen in Peking ist schon wieder vorbei. IOC-Präsident Thomas Bach spricht in einem Interview darüber. Die WTA fordert weiter Untersuchungen.

Der viel beachtete Auftritt der Chinesin Peng Shuai bei den Winterspielen in Peking ist nach wenigen Tagen schon wieder vorbei.

Die New York Times zitierte am Dienstag beim Big-Air-Wettbewerb IOC-Präsident Thomas Bach: „Ich habe sie gesehen, und wir hatten die Gelegenheit zu reden. Jetzt muss sie in Quarantäne, hat sie mir gesagt, weil sie den Closed Loop verlässt.“