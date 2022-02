3,21 Millionen sehen Herrmanns Gold-Triumph

Denise Herrmanns Sturmlauf zum Biathlon-Gold hat dem ZDF am dritten Finaltag der 24. Olympischen Winterspiele in Peking eine gute Quote beschert.

Denise Herrmanns Sturmlauf zum Biathlon-Gold hat dem ZDF am dritten Finaltag der 24. Olympischen Winterspiele in Peking eine gute Quote beschert. 3,21 Millionen Fans verfolgten am späten Montagvormittag den Triumph der Oberwiesenthalerin im 15-km-Einzelrennen. Dies bedeutete einen Marktanteil von 43,6 Prozent.