Olympia, Nordische Kombination: Faißt darf nicht starten - Weber hofft noch auf Start

Der in der Vorwoche positiv auf Corona getestete Kombinierer Terence Weber darf noch auf einen Start im Einzel von der Normalschanze am Mittwoch hoffen.

Bundestrainer Hermann Weinbuch geht davon aus, dass der 25-Jährige noch am Dienstag aus der Quarantäne entlassen wird, in diesem Fall will er Weber für den Wettkampf melden. „Der Doc wird ihn untersuchen und dann das Okay geben oder nicht“, sagte Weinbuch.