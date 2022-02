Bob-Coach Spies fordert höhere Trainergehälter

Bob-Bundestrainer Rene Spies hat am Rande der Olympischen Winterspielen in China eindringlich eine bessere Bezahlung von Trainerinnen und Trainern in Deutschland gefordert. „Es gibt nur eine Lösung. Die Trainergehälter müssen angepasst werden, auf allen Posten in Deutschland“, sagte der 48-Jährige bei einer Pressekonferenz in Yanqing.