Olympia, Eiskunstlauf: Sprung "verweigert" - drittes Gold für Hanyu fast unerreichbar

Daheim am Start - Episode 2

Triple-Traum geplatzt: Doppel-Olympiasieger Yuzuru Hanyu hat schon im Kurzprogramm alle Chancen auf eine weitere Goldmedaille verspielt. Nach einem „verweigerten“ Sprung geht der japanische Superstar lediglich als Achter in die Kür-Entscheidung der Eiskunstläufer am Donnerstag in Peking (02.30 Uhr OZ/09.30 MEZ), zu Rang eins fehlen ihn nahezu 20 Punkte.