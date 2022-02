Olympia 2022, Nordische Kombination - Frenzel weiter positiv getestet: "Fühle mich gut"

Daheim am Start - Episode 2

Eric Frenzel wird bei den Olympischen Winterspielen in Peking erneut positiv getestet. Der Kombinierer wird den Wettkampf am Mittwoch verpassen, traut einem deutschen Trio aber viel zu.

Der mit Corona infizierte Kombinierer Eric Frenzel muss sich bei den Olympischen Winterspielen in Peking in seiner Hotel-Isolation weiter in Geduld üben.