Olympia, Skispringen: Ex-Bundestrainer Bauer schimpft nach Mixed-Wettbewerb

Daheim am Start - Episode 2

Der ehemalige Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer redete sich bei Sky regelrecht in Rage. „Es ist einfach skandalös“, sagte Bauer, der selber Mitglied in der Materialkommission im Internationalen Skiverband (FIS) und im Sprungkomitee ist: „So dürfen wir unsere Sportart nicht präsentieren.“ (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Olympia: Mixed-Wettbewerb „einfach skandalös“

Zumal Katharina Althaus im gleichen Anzug geflogen sei wie am Samstag, als sie im Einzelwettbewerb von der Normalschanze Silber geholt hatte . „Alle waren vor dem Kopf gestoßen“, meinte Bauer, der bei den Frauen von Maximilian Mechler beerbt wurde: „Ich bin richtig, richtig sauer. Das muss im Frühjahr Konsequenzen haben.“ (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

Der Internationale Skiverband sei in dieser Hinsicht in der Pflicht, an vorderster Front die Renndirektoren.