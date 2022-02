NFL: Texans befördern Smith zum Headcoach

Die Liga sei "in gewisser Weise rassistisch getrennt und wird wie eine Plantage geführt", hieß es in der Anklageschrift: "Die 32 Teambesitzer - keiner von ihnen schwarz - profitieren erheblich von der Arbeit der NFL-Spieler, von denen 70 Prozent Schwarze sind." Die NFL wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Neben Smith gibt es in der aus 32 Teams bestehenden Liga derzeit in Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers), Robert Saleh (New York Jets), Ron Rivera (Washington Commanders) und dem am Montag vorgestellten Flores-Nachfolger Mike McDaniels (Miami Dolphins) vier weitere einer Minderheit angehörigen Headcoaches.