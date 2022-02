HSV: Robert Glatzel erklärt im Doppelpass seinen Viererpack

Robert Glatzel war mit seinem Viererpack in Darmstadt am Sonntag der HSV-Held. Bei SPORT1 erklärt er seinen Erfolgslauf.

Mit seinem Viererpack beim 5:0-Sieg in Darmstadt hat Robert Glatzel am Sonntag Geschichte geschrieben.

Glatzel erklärt HSV-Fortschritt in der Rückrunde

Dass der HSV in der Rückrunde richtig ins Rollen gekommen ist, schreibt der HSV-Knipser dem Faktor Zeit zu - dass nämlich das System des neuen Trainers Tim Walter langsam in Fleisch und Blut übergeht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Würde den Aufsteig nehmen“

„Ich denke, man sieht der ganzen Mannschaft an, dass wir in der Rückrunde einen Schritt nach vorne gemacht haben“, erklärte Glatzel. „Es war am Anfang nicht ganz so leicht: Viele Neuzugänge, ein neues System, neuer Trainer. Das dauert einfach ein bisschen.“