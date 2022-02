Italien will Fußball-EM 2032 ausreichten, um Stadien zu renovieren

Italiens Fußball-Verband will eine lange Durststrecke beenden und 2032 wieder alleiniger Gastgeber einer EM-Endrunde sein.

Nach mehr als einem halben Jahrhundert will Italiens Fußball-Verband (FIGC) 2032 wieder alleiniger Gastgeber einer EM-Endrunde sein. Die notwendige Absichtserklärung bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hat die FIGC nach eigenen Angaben bereits hinterlegt.

"Wir haben in den vergangenen Tagen bei der UEFA unser Interesse an der Ausrichtung der Euro 2032 zum Ausdruck gebracht", teilte die FIGC am Montag mit.