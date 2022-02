Olympia 2022 heute live: Biathlon mit Doll, Rodeln mit Geisenberger im TV, Stream, Ticker

Daheim am Start - Episode 2

Der Bann ist gebrochen, Team Deutschland hat eine erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen von Peking eingefahren. Am Dienstag gibt es wieder Chancen - vor allem im Rodeln.

Die Biathletin Denise Herrmann hat am Montag bei den Oympischen Spielen von Peking für das zweite Gold gesorgt - und am Dienstag könnte Deutschland schon die nächsten Olympiasieger bejubeln.

Die deutschen Snowboarder rechnen sich im olympischen Parallel-Riesenslalom von Peking sogar eine doppelte Podestchance aus. „Wir wünschen uns zwei Medaillen, eine bei den Mädels und eine bei den Jungs“, sagte Sportdirektor Andreas Scheid dem SID vor dem Wettkampf am Dienstag (ab 3.40 Uhr MEZ) in Zhangjiakou.

Olympia heute live: Medaille für Snowboarder?

Ramona Hofmeister, die 2018 in Pyeongchang Dritte wurde, sowie der Weltcupführende Stefan Baumeister (Aising-Pang) haben die besten Chancen auf das Podium. Daneben treten für Team D Carolin Langenhorst, Melanie Hochreiter (beide Bischofswiesen), Yannik Angenend (Lengdorf) und Elias Huber (Schellenberg) in Peking an. (Service: Der Medaillenspiegel)