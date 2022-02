Olympia 2022: "Die beste Pipe" - Snowboarder erwarten Spektakel beim White-Abschied

Die deutschen Halfpipe-Snowboarder erwarten bei den Olympischen Spielen in Peking im letzten Wettkampf von Superstar Shaun White einen spektakulären Contest. „Das ist wahrscheinlich die beste Pipe, in der ich je gefahren bin“, sagte Andre Höflich (Kempten) vor der Qualifikation am Mittwoch (ab 5.30 Uhr MEZ) im Genting Snow Park in Zhangjiakou.

Der 24-Jährige, der Anfang Januar beim Weltcup in Mammoth Mountain (USA) Dritter wurde, glaubt, dass "wir einen der besten Halfpipe-Contests aller Zeiten erleben, bei dem ich auf jeden Fall im Finale dabei sein will". Für Leilani Ettel (Pullach), die ab 2.30 Uhr in der Qualifikation der Frauen gefordert ist, sind ebenfalls die Endläufe am Donnerstag das Ziel. Bei den Männern werden am Freitag die Medaillen vergeben.