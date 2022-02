Olympia: Katharina Witt spricht sich gegen Bürgerentscheide aus

Daheim am Start - Episode 2

Katharina Witt schlägt vor, in Zukunft bei Olympia-Bewerbungen auf Bürgerentscheide zu verzichten. Nur so könnten die Spiele wieder nach Deutschland kommen.

„Es bekommt derjenige die Spiele, wer um sie kämpft“, sagte die 54-Jährige im Interview mit der dpa . „Wenn wir nur richtig gewollt hätten, wären wir mit Deutschland und München die Ersten in der Welt gewesen, wo nach Sommerspielen auch Winterspiele stattgefunden hätten.“ (Daten: Alle Ergebnisse zu Olympia 2022 )

Menschen in Bayern gegen Olympia

Dass dies nicht gelungen ist, lag vor allem daran, dass sich die Menschen in München und den drei weiteren Landkreisen, in denen die Wettkämpfe geplant waren, in einem Bürgerentscheid mehrheitlich gegen eine Bewerbung ausgesprochen hatten.