2. Bundesliga: St. Pauli, Darmstadt lassen Federn - Bremen, HSV, Schalke im Aufwind Brechen die Underdogs ein?

So spannend wie nie: Die Aufstiegskandidaten der 2. Liga im Check

SPORT1

In der Hinrunde waren der FC St. Pauli und der SV Darmstadt 98 das Nonplusultra in der 2. Bundesliga. Inzwischen sorgen eher die arrivierten Teams für die positiven Schlagzeilen,

In der 2. Bundesliga bahnt sich im Kampf um den Aufstieg ein wahres Herzschlagfinale an.

Nach vier Spieltagen in der Rückrunde ist das erste Tabellendrittel eng zusammengerückt. Spitzenreiter SV Darmstadt 98 hat gerade mal zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellensechsten 1. FC Heidenheim. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Darüber hinaus zeichnet sich zunehmend ab, dass die drei langjährigen Bundesligisten Werder Bremen, Hamburger SV und FC Schalke 04 ihrer Favoritenrolle immer mehr gerecht und Hinrunden-Überraschungsteams wie der FC St. Pauli, der SC Paderborn 07 und Jahn Regensburg auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden.

Böse Klatsche für Spitzenreiter Darmstadt

Auch Primus Darmstadt musste am 21. Spieltag eine herbe Klatsche hinnehmen und kassierte zuhause eine 0:5-Pleite gegen einen entfesselt aufspielenden HSV um Viererpacker Robert Glatzel.

„Wir haben heute mal einen Schlag in die Fresse bekommen“, erklärte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht, ist aber weit davon entfernt, in Panik zu verfallen.

HSV-Wahnsinn! Viererpacker Glatzel führt Spitzenreiter Darmstadt vor

„Wir haben die erste Niederlage in der Rückrunde einfahren müssen, wir haben immer noch mehr Punkte geholt in der Rückrunde als in der Hinrunde zu dem Zeitpunkt“, hob Lieberknecht hervor und gab die Devise für die kommende Woche aus: „Ruhig bleiben und die Jungs unterstützen, damit sie alle beim nächsten Mal ein besseres Spiel zeigen werden.“

St. Pauli vermisst die Leichtigkeit aus der Hinrunde

Überhaupt nicht mehr rund läuft es beim souveränen Herbstmeister St. Pauli, der in der Hinrunde in 17 Partien satte 36 Punkte holte, aber in den ersten vier Spielen der Rückrunde nur zwei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Im DFB-Pokal hatte St. Pauli noch Titelverteidiger Borussia Dortmund ausgeschaltet und war sensationell ins Viertelfinale eingezogen - wo am 1. März Erstligist Union Berlin der Gegner ist.

Titelverteidiger raus! Die BVB-Blamage im Video

Am Samstag reichte es im Zweitlgia-Topspiel auf SPORT1 trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2-Remis gegen Paderborn. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Wir haben uns in der Hinrunde einen Bonus erspielt“, sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz bei SPORT1. „Jetzt ist uns gerade ein bisschen die Leichtigkeit abhanden gekommen. Wir wussten vorher, dass solche Phasen kommen werden, und ich glaube, dass viele andere Mannschaften froh wären, unsere Punktzahl zu haben. Wir wollen die Situation genießen, müssen aber auch gut arbeiten, damit wir aus dieser Delle wieder rauskommen.“

One-Touch-Augenschmaus! So zaubert Pauli im Topspiel

Auch Paderborn holte in der Rückrunde erst vier Zähler und ist in Sachen Aufstiegskampf ins Hintertreffen geraten, was für Trainer Lukas Kwasniok aber kein großes Problem darstellt.

„Ich glaube es gibt Mannschaften, die sich logischerweise weiter aus dem Fenster lehnen und den Aufstieg ins Visier nehmen müssen“, betonte Kwasniok. „Wir fühlen uns wohl in dem, was wir tun und versuchen, die Großen zu ärgern. Wir gucken mal, was am Ende dabei rumkommt.“

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Darmstadt und St. Pauli, die immer noch von ganz oben grüßen, den Angriff der arrivierten Mannschaften abwehren können.

Bremen, HSV und Schalke ziehen die Zügel an

Doch der Trend spricht eher für die Bremer, die am Samstag beim 2:1 gegen den Karlsruher SC den sechsten Sieg in Folge einfahren und Platz drei festigen konnten.

Wie holt er den denn? KSC-Torwart verhindert Tor des Monats

„Wir wollen von da oben nicht mehr weg“, sagte Werder-Torjäger Marvin Ducksch. „Es war unser Ziel, uns oben festzubeißen. Das haben wir jetzt getan.“

Genauso wie der HSV, der nach dem 2:1 gegen St. Pauli mit Darmstadt den zweiten Tabellenführer in Folge entzauberte – trotz großer personeller Probleme.

„Weil wir ein Team sind“, erklärte HSV-Trainer Tim Walter. „Ich spüre das jeden Tag, wie die Jungs miteinander umgehen, wie viel Respekt sie aufbringen, nicht nur vor dem Gegner, sondern auch vor den eigenen Mitspielern.“

Hammer-Tor reicht nicht! Schalke dreht Partie gegen den Jahn

In die gleiche Kerbe schlägt Marius Bülter, dessen Schalker nach dem 2:1-Arbeitssieg gegen Regensburg im Aufstiegsrennen ebenfalls kräftig mitmischen.

„Wir haben eine Truppe mit super Typen, die ihr eigenes Ego zurückstellen“, betonte Bülter. „Der Spirit, den wir in der Mannschaft haben, ist überragend. Über allem steht das große Ziel, das wir gemeinsam haben.“

