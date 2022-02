Der VfB Stuttgart im Abstiegskampf - gibt es noch einen Ausweg? Steudel-Kolumne

Aber vom alten Glanz ist nichts übrig. Was ist bloß passiert? Stuttgart war mal DIE Sportstadt und der VfB ihr Vorzeigeklub. 39 Jahre kickte der Verein für Bewegungsspiele nach dem Aufstieg 1977 am Stück in der ersten Liga. Im Umkreis von 200 Kilometern gab es nichts, das an den VfB heranreichte. Gar nichts.