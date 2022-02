Olympia: DSV tobt nach Althaus-Disqualifikation - Horngacher denkt über Rücktritt nach

Daheim am Start - Episode 2

So schied die deutsche Mannschaft nach dem ersten Durchgang aus, während die weiteren betroffenen Mitfavoriten Norwegen, Japan und Österreich allesamt die anvisierte Medaille verpassten. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

... über die Kontrolle: „Wir haben jetzt explizit mit unserer Athletin, der Katha, gesprochen, und sie sagt, sie ist komplett durchgecheckt worden wie noch nie. Und sie hatte das Gefühl, so lange, bis man etwas gefunden hatte. Sie war über 20 Minuten in der Kontrolle und ich verstehe nicht, was das soll.“