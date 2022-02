Horngacher übt nach Disqualifikation scharfe Kritik an FIS

Stefan Horngacher hat nach der Disqualifikation von Katharina Althaus im olympischen Mixed-Wettbewerb scharfe Kritik am Weltverband FIS geübt.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat nach der Disqualifikation von Katharina Althaus im olympischen Mixed-Wettbewerb scharfe Kritik am Weltverband FIS geübt. „Der neue Kontrolleur hat die Kontrollen extrem verschärft - gefühlt auch sehr verschärft für die deutschen Skispringer. Das Prozedere Messung ist von der FIS nicht besser geworden, sondern schlechter“, sagte Horngacher. Bei der FIS hatte der finnische Materialkontrolleur Mika Jukkara zu Saisonbeginn Sepp Gratzer abgelöst.

Schon im Weltcup waren sowohl Severin Freund beim Vierschanzentournee-Springen in Oberstdorf als auch Team-Weltmeister Markus Eisenbichler in Bischofshofen disqualifiziert worden. "Wir haben gemessen an den anderen Nationen deutlich mehr Kontrollen über uns ergehen lassen müssen. Wir sind schon sehr verfolgt von diesen Kontrollen", sagte Horngacher.