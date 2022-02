BVB-Star verrät: Das hat Kylian Mbappe Erling Haaland voraus

Schon jetzt deutet vieles darauf hin, dass die Kronprinzen mit Erling Haaland und Kylian Mbappé bereits gefunden sind. Beide treffen wie am Fließband und fühlen sich auf der großen Bühne längst richtig wohl. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In der L‘Equipe wurde Meunier nun gefragt, welcher Stürmer die Nase im Vergleich einen Tick weiter vorne habe. Meunier erwiderte, gewohnt offen: „Sie sind beide sehr gut, aber Kylian hat das gewisse Extra. Wenn man an den brasilianischen Ronaldo denkt, an Thierry Henry ... er hat den Instinkt eines großen Spielers, der ihn zu einer Legende des Fußballs machen könnte.“