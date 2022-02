Taubitz führt vor Geisenberger - Berreiter Vierte

Olympische Winterspiele in China: "Es kann kein Olympia-Fieber entstehen"

Die deutschen Rodlerinnen haben zum Auftakt des Olympia-Wettkampfs ihre Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt, an der Spitze deutet sich vor dem zweiten Lauf am Montagnachmittag deutscher Zeit (14.30 Uhr MEZ/21.30 Uhr OZ) das erwartete Duell zwischen Julia Taubitz (Oberwiesenthal) und Natalie Geisenberger (Miesbach) an.