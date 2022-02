Corona: Füchse nach EM-Pause ohne Holm

Die Füchse Berlin müssen beim Restart in der Bundesliga einen weiteren coronabedingten Ausfall verkraften.

Die Füchse Berlin müssen beim Restart in der Bundesliga einen weiteren coronabedingten Ausfall verkraften. Wie der Verein mitteilte, wurde nach dem deutschen Nationalspieler Fabian Wiede nun auch der dänische EM-Dritte Jacob Holm bei seiner Rückkehr positiv getestet.

Beide fallen sowohl in der European League bei Pfadi Winterthur am Dienstag (18.45 Uhr) als auch am Donnerstag (19.05 Uhr) gegen die Rhein Neckar Löwen aus.