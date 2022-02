ProSieben Maxx überträgt DFB-ePokalfinale erneut im Free-TV

ProSieben Maxx überträgt auch in diesem Jahr das Finale im DFB-ePokal im Free-TV. Die Hauptrunde der Top 32 findet am 31. März und am 1. April statt.

