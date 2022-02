Bielefeld: Linner-Leihgeschäft nach Sundsvall

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat das Ausleihen von Torwart Oscar Linner an den italienischen Zweitligisten Brescia Calcio vorzeitig beendet. Stattdessen wird der 24-jährige Schwede ab sofort bis zum 31. Juli an GIF Sundsvall verliehen. Linner startet am 3. April in seiner Heimat in die neue Saison.