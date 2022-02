Paralympics-Siegerin Ave legt Babypause ein

Paralympics-Siegerin Lindy Ave wird in diesem Jahr eine Wettkampfpause einlegen.

Frankfurt am Main (SID) - Paralympics-Siegerin Lindy Ave wird in diesem Jahr eine Wettkampfpause einlegen. Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mitteilte, erwartet die 23 Jahre alte Sprinterin im Sommer ihr erstes Kind. Für die Para-Leichtathleten ist diese Saison nach der Verlegung der WM in Kobe ein Übergangsjahr.