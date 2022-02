Olympia 2022 - Skispringen: Manuel Fettner feiert Coup für Österreich

Daheim am Start - Episode 2

Manuel Fettner gelingt bei den Olympischen Spielen in Peking im Skispringen ein überraschender Coup. Der „alte Hund“ wird danach gefeiert.

Völlig überraschend hatte Manuel Fettner am Sonntag die Silbermedaille gewonnen.

„Unglaublich geil“: Fettners Comeback

Fettners Coup grenzt dabei an ein Wunder.

Der laut ORF zweitälteste Medaillengewinner bei olympischen Skisprungwettbewerben nach Noriaki Kasai stand in seiner über 20-jährigen Karriere im Weltcup erst drei Mal auf dem Podest. ( Daten: Der Zeitplan zu Olympia 2022 )

Der Team-Weltmeister von 2013 hatte die Saison 2019/2020 frühzeitig ohne Weltcuppunkt beendet, war zwischenzeitlich aus dem ÖSV-Kader geflogen und kämpfte sich über den Continental Cup zurück in die Weltspitze. Was für ein Comeback!

ÖSV-Teamkollegen feiern Fettner

Der 36-Jährige, der sein Olympia-Ticket erst spät gelöst hatte, ergänzte: „Es war ein sehr cooler Weg, auch mit diesen Downs. Wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hätte, hätte ich schon längst den Hut drauf gehaut.“

Es gehe eben „nicht immer nur um Podestplätze oder Medaillen, sondern in erster Linie hat mir der Sport getaugt und ich habe auch gemerkt, dass ich noch leistungsfähig bin.“

„Alter Hund von einem anderen Stern“

Auch Daniel Huber, Sieger des vierten Springens Vierschanzentournee in Bischofshofen und am Sonntag 13., lobte „den alten Mann. Vor den Spielen hat ihn keiner so richtig auf der Rechnung gehabt, aber seit er da ist, springt er wie von einem anderen Stern.“