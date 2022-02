Fackelträgerin Ilhamjan: "Eine große Ehre für mich"

Die uigurische Fackelträgerin Dilnigar Ilhamjan (20) hat sich in chinesischen Staatsmedien zu ihrer weltweit diskutierten Rolle bei der Eröffnungsfeier in Peking geäußert. "Dieser Moment wird mich für den Rest meines Lebens jeden Tag ermutigen", wird die Skilangläuferin von der Nachrichtenagentur Xinhua zitiert: "Es war so aufregend, als ich erfahren habe, dass wir ausgewählt waren, die Fackel zu platzieren. Das ist eine große Ehre für mich."

Gemeinsam mit dem Nordischen Kombinierer Zhao Jiawen (21) hatte Ilhamjan, die auf Mandarin übersetzt Dinigeer Yilamujiang heißt und so offiziell vom IOC geführt wird, die Fackel am Freitag in eine gigantische Schneeflocke gesetzt. Lautstarke Kritik schloss sich an, von Medien, Menschenrechtlern und auch der US-Diplomatin Linda Thomas-Greenfield, deren Regierung in Washington von einem "Genozid" an der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang spricht.