DFB: Frauen und Männer mit Trainingslager in Herzogenaurach

Flick und DFB-Team trainieren in Herzogenaurach © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird für den Auftakt der Nations League erneut Quartier in Herzogenaurach beziehen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, zieht das Team vom 29. Mai bis 10. Juni für die ersten vier Spieltage wie schon vor der EM 2021 im Gebäudekomplex „Home Ground“ ein.

Perfekte Möglichkeiten im Home Ground

Die "World of Sports" in Herzogenaurach umfasst neben drei Hauptgebäuden mit 60 Wohneinheiten und verschiedenen Arbeitsbereichen auch zahlreiche Sportanlagen sowie Fitnesseinrichtungen.

Die Männer-Nationalmannschaft bestreitet zwischen dem 4. und 14. Juni in der Nations League Partien gegen Italien, England und Ungarn. Die Frauen starten nach den Trainingslagern am 8. Juli gegen Dänemark in die Europameisterschaft.