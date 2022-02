Olympia 2022: Biathlon-Märchen! Denise Herrmann holt Gold - Voigt glänzt ebenfalls

Nach einer bisher so verkorksten Saison für die deutschen Biathlon-Damen holt Denise Herrmann Gold im Einzel bei den Olympischen Spielen in Peking. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Olympia-Gold für Denise Herrmann im Einzel

Die 33-Jährige aus Oberwiesenthal schaffte es als erst zweite deutsche Wintersportlerin das olympische Double mit Medaillen in zwei verschiedenen Sportarten. 2014 in Sotschi hatte Herrmann Bronze mit der Langlauf-Staffel gewonnen.

Die Wettbewerbe im Freestyle-Skiing und im Snowboard-Big-Air steigen vor prächtiger Kulisse im Shougang Big Air Peking. Bis kurz vor Olympia 2008 stand an der Stelle eine Stahlindustriehütte - die wegen ihres Beitrags zur schlechten Luft in der Stadt geschlossen worden war © Imago

Die Olympischen Winterspiele 2022 beginnen - aber an welchen Stätten werden sie eigentlich ausgetragen? SPORT1 zeigt die Sportstätten in Peking. © AFP/SID/JADE GAO

Für Herrmann, die ihre gesamte Saisonplanung auf die Olympischen Spiele ausgerichtet hatte, bedeutet der Gold-Coup der größte Erfolg ihrer Karriere. 2019 hatte sie bei der WM in Östersund den Titel in der Verfolgung gewonnen.

Herrmann schreibt deutsche Olympia-Geschichte

Völlig abgekämpft hatte sich die mit Startnummer acht ins Rennen gegangene Oberwiesenthalerin nach dem Zieleinlauf in den Schnee geworfen, das Zittern begann - doch eine Athletin nach der anderen scheiterte an ihrer Glanzzeit.

Biathlon: Herrman bleibt am Schießstand eiskalt

Ja, auch Brasilien ist mit dabei. Auch wenn der Wintersport am Zuckerhut nicht so ganz groß geschrieben wird © Imago

Vanessa Voigt verpasst Medaille um Haaresbreite

Am Dienstag greifen die deutschen Männer um Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees im Einzel über 20 km an. Für Preuß, Herrmann und Co. geht es nach mehreren Ruhetagen erst wieder am Freitag mit dem Sprint weiter.