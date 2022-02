Frankfurts Krösche befürchtet dauerhaften Zuschauerschwund

Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt befürchtet in der Fußball-Bundesliga einen dauerhaften Zuschauerschwund.

Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt befürchtet in der Bundesliga einen dauerhaften Zuschauerschwund. „Je länger die Stadien nicht komplett gefüllt werden dürfen, desto schwieriger wird das“, sagte der 41-Jährige dem kicker .

Es finde "eine Abgewöhnung statt. Die Zeit, die für ein Bundesligaspiel oder eine Auswärtsfahrt aufgewendet wurde, wird nun anders genutzt, durch Hobbys oder die Familie. Hinzu kommt bei einigen die Unsicherheit, sich in Menschenmassen zu begeben."

"Es gibt keinen Nachweis, dass sich in Bundesligastadien eine große Anzahl an Menschen infiziert hat", führte Krösche aus: "So wie jetzt kann es nicht weitergehen!"