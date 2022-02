Präsident Vogt: "Definitiv" kein Notfallplan beim VfB

Mislintat macht Ansage

Vorstandschef Thomas Hitzlsperger hatte nach dem 2:3 gegen Frankfurt am Samstag Kritik an der Mannschaft geübt. "So reicht es nicht. Wenn wir so weitermachen, bekommen wir massive Probleme. Die Jungs haben sich selber zu motivieren. Wenn sie das nicht schaffen, sind sie fehl am Platz", sagte Hitzlsperger.