Schwimm-Weltverband vergibt "außerordentliche" WM 2022 nach Budapest

Überraschungs-WM für Florian Wellbrock und Co. © AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock muss seine beiden WM-Titel nun doch schon in diesem Jahr verteidigen. Wie der Schwimm-Weltverband FINA am Montag überraschend mitteilte, finden vom 18. Juni bis 3. Juli „außerordentliche“ Weltmeisterschaften in Budapest statt.