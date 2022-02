Anzeige

Serie A: Robin Gosens über Newcastle United, WM in Katar, Max Eberl Gosens: Deshalb sagte ich Newcastle ab

Robin Gosens erklärt, warum er Inter Mailand dem neureichen Klub Newcastle vorzog. Außerdem spricht der Nationalspieler über den Eberl-Rücktritt und die WM in Katar.

Der Start in das Jahr 2022 war für Robin Gosens turbulent!

Erst hatte der Nationalspieler ein Vertragsangebot vom neureichen Klub Newcastle United vorliegen, dann wechselte er aber doch auf Leihbasis von Atalanta Bergamo zu Inter Mailand. Im Sommer 2023 wird eine Ablöse von 25 Millionen Euro für den Linksfuß fällig.

Gosens steht damit vor dem ersten Titel seiner Karriere. Denn: Trotz des 1:2 im Derby gegen AC Mailand ist Inter noch Tabellenführer der Serie A. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

Gosens: Newcastle „hatte zu viele Contra-Punkte“

Die sportliche Erfolgsaussicht war einer der Hauptgründe für die Absage an Newcastle.

„Ich habe darüber nachgedacht. Aber so richtig in Betracht gezogen habe ich einen Wechsel zu keiner Zeit. Wenn ich etwas zu entscheiden habe, mache ich mir immer eine Pro-und-Contra-Liste und schaue dann, was überwiegt“, erklärte Gosens im Interview beim Kicker.

Er fügte an: „Und bei diesem Angebot waren es auf der Pro-Seite ganz klar die Premier League und ein lukrativer Vertrag, auf der Contra-Seite standen aber viel zu viele Punkte. Ich hätte meine sportlichen Ziele in Gefahr gebracht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Hintergrund: Newcastle droht trotz der neuen Millionen aus Saudi-Arabien als Vorletzter der Abstieg in die zweite Liga.

„Ich finde es sehr menschlich, darüber nachzudenken. Wenn du für den gleichen Job an einem anderen Standort ein Vielfaches verdienen kannst? Es geht dabei ja auch nicht nur um mich, ich hätte mit diesem Geld wahrscheinlich noch ein paar Generationen meiner Familie absichern können“, beschrieb der 27-Jährige seine Überlegungen.

Katar-WM: Gosens findet es „wirklich bitter“

In einem Zwiespalt steckt der Linksverteidiger auch, wenn er an die WM in Katar denkt.

„Auf der einen Seite geht es um meinen großen Kindheitstraum und diese vielleicht einmalige Chance, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Früher haben wir bei uns im Garten WM gespielt. ‚Stell dir mal vor‘, haben wir gesagt, ‚wie geil das wäre, da wirklich mal dabei zu sein.‘ Und jetzt geht das vielleicht!“, begann Gosens. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

„Aber ausgerechnet jetzt ist dieses Turnier in Katar, und man kann sich nicht so richtig darauf freuen, weil so viele andere Themen eine Rolle spielen, die mich tangieren. Dass man auf eine WM nicht voller Vorfreude hinfiebern kann, finde ich wirklich bitter“, bedauert der Nationalspieler.

Von einem Boykott des Turniers hält Gosens dennoch nichts.

Er will jedoch vor Ort medienwirksam Zeichen setzen. „Wir wissen, dass die ganze Welt zuschaut und es sowieso eine politische WM wird. Warum nutzen wir nicht diese Plattform, um auf die Missstände aufmerksam zu machen? Man kann diesen einen Monat nutzen, um Botschaften zu senden.“

Gosens von Eberl-Rücktritt bewegt

Ein Zeichen hat auch Max Eberl gesetzt mit seinem Rücktritt als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach aufgrund tiefer Müdigkeit und psychischer Erschöpfung.

Das hat den Inter-Profi, der aktuell noch eine Sehnenverletzung im Oberschenkel auskuriert, durchaus getroffen - und zu einer Medien-Kritik bewegt: „Es geht nur noch darum, irgendwas zu verbreiten. Keiner denkt mal eine Sekunde an den Menschen, über den geschrieben wird. Da steckt ein Mensch hinter, der sich das vielleicht durchliest und daran zerbricht. Für eine Schlagzeile! Ich bin mir sicher, dass Max Eberl bei Weitem nicht der Einzige ist, dem es so geht. Er war stark genug, es öffentlich anzusprechen.“

Die Forderung von Gosens: „Wir müssen über Probleme sprechen dürfen, sonst drehen wir uns im Kreis. Der Spieler frisst den Frust in sich hinein und spielt schlecht, der Trainer gerät unter Druck, und der Fan pöbelt weiter, weil er ja nicht weiß, warum der Spieler gerade so schlecht spielt.“





