Kein Start im Zweierbob: Jamaikas Fahnenträgerin verliert vor dem CAS

Startplätze nach ungenauer Punktzahl?

"Repräsentation ist so wichtig, wir müssen die Stimmen, die schweigen, erheben und Raum für Vielfalt schaffen", hatte Fenlator-Victorian, die bei den Winterspielen in Peking bislang nur bei der Olympia-Premiere des Monobobs (13. und 14. Februar) startet, am Samstag erklärt. Ihr Einspruch bezog sich auf die Art und Weise, wie die IBSF die Plätze für die Olympischen Spiele auf der Grundlage einer ihrer Auffassung nach ungenauen Punktzahl vergeben hat.