NFL: Miami Dolphins ernennen Mike McDaniel als Flores-Nachfolger nach Klage

Der 38-Jährige war in der vergangenen Saison als „Offensive Coordinator“ bei den San Francisco 49ers tätig. Er ist erst der vierte Cheftrainer der National Football League (NFL), der einer Minderheit angehört.

McDaniel definiert sich als multi-ethnisch. Er beerbt Flores, der von den Dolphins entlassen worden war und anschließend eine Klage gegen die NFL wegen Rassendiskriminierung einreichte. Die Liga besteht aus 32 Teams, neben McDaniel gibt es aber in Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers), Robert Saleh (New York Jets) und Ron Rivera (Washington Commanders) nur drei weitere einer Minderheit angehörigen Cheftrainer.

Liga in „gewisser Weise rassistisch getrennt“

Die 49ers erhalten als Entschädigung für die Ausbildung eines Assistenten, der einer Minderheit angehört, gemäß der "Rooney Regel" zwei Draft-Picks in der dritten Runde. In den vergangenen fünf Spielzeiten stand McDaniel in San Francisco unter Vertrag.