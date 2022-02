NFL: Superstar Alvin Kamara nach Pro Bowl festgenommen

Der NFL-Superstar Alvin Kamara ist nach dem Pro Bowl in Las Vegas festgenommen worden.

Dies bestätigte das Las Vegas Metropolitan Police Department am Sonntag. Der Vorwurf gegen den Runningback der New Orleans Saints lautet Körperverletzung. Ein Mann stellte Anzeige, nachdem es tags zuvor in einem Nachtklub offenbar zu einem Vorfall gekommen war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)