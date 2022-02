Olympia, Abfahrt: Ski-Schock! Dominik Schwaiger stürzt schwer

Daheim am Start - Episode 2

Dominik Schwaiger kommt in der Olympia-Abfahrt zu Fall. Der deutsche Skirennläufer wird lange behandelt.

Der deutsche Skirennläufer mit der Startnummer 2 kam bei der Abfahrt der Olympischen Winterspiele ( Jetzt im LIVETICKER ), die am Montag nachgeholt wurde, zu Fall. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Schwaiger, der an einer kleinen Welle vor einer Steilwandkurve in Höhe der Mittelstation der Strecke „The Rock“ bei großer Geschwindigkeit abhob, verschlug es bei enormer Innen- und Rücklage die Ski. Der 30-Jährige, der laut ZDF -Kommentar keinen Airbag trug, knallte mit dem Rücken und der Schulter auf die harte Piste, flog ins Fangnetz und rutschte die Strecke abwärts. ( Daten: Der Zeitplan zu Olympia 2022 )

Olympia: Abfahrt nach Schwaiger-Sturz unterbrochen

Schwaiger, unter anderem vom deutschen Mannschaftsarzt Manuel Köhne erstversorgt, zog sich nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) auf jeden Fall eine Verletzung am rechten Unterarm zu. ( Service: Der Medaillenspiegel )

Neben Schwaiger, der schließlich in einem Rettungsschlitten abtransportiert wurde, sind auch Vize-Weltmeister Andreas Sander, Romed Baumann und Josef Ferstl in der Königsdisziplin am Start. (Daten: Alle Ergebnisse zu Olympia 2022)