Olympia, Biathlon: Doll, Kühn, Lesser und Rees starten im Einzel

Die Biathleten Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees gehen am Dienstag im olympischen Einzel-Rennen an den Start.

Die Biathleten Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees gehen am Dienstag (16.30 Uhr OZ/9.30 MEZ) im olympischen Einzel-Rennen über 20 km an den Start. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag in Zhangjiakou mit. Für Rees wird es der erste Einsatz in einem olympischen Rennen.