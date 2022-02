Olympia: Nach Corona-Infektion: Neise mischt im Training vorne mit

Während Jacqueline Lölling (Winterberg), Olympia-Zweite von Pyeongchang, zeitgleich mit Neise im ersten Durchgang an der Spitze stand und im zweiten Lauf Siebte wurde, schnitt Tina Hermann (Königssee) am Montag aus deutscher Sicht jeweils am schwächsten ab. Die Weltmeisterin belegte die Plätze 5 und 15. Allerdings: Das Training nutzen die Athletinnen meist für Tests, die Läufe sind daher nur bedingt aussagekräftig.