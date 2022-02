Olympia 2022: Türkischer Skispringer Fatih Arda Ipcioglu mit versteckter China-Kritik

Der Türke landete in der Qualifikation für die Normalschanze nur auf Platz 46 und verpasste so das Finale. (Daten: Alle Ergebnisse zu Olympia 2022 )

Olympia 2022: Skispringer setzt Zeichen

In den sozialen Medien wird Ipcioglu für seine Aktion auf jeden Fall gefeiert. In seiner Heimat wird die Lage der Uiguren sehr genau beobachtet. So gab es in der Vergangenheit bereits Demonstrationen gegen die chinesische Regierung.