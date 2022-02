FC Bayern: Thomas Müller muss sich bei einer Vertagsverlängerung noch gedulden

Beim Bayern-Sieg gegen Leipzig stellt Thomas Müller einmal mehr seinen Wert für den Rekordmeister unter Beweis. In Sachen Vertagsverlängerung muss sich der 32-Jährige aber noch gedulden.

Beim 3:2-Triumph im Topspiel gegen RB Leipzig besorgte Thomas Müller per Abstauber die Führung - und wäre, wenn ihm der VAR bei seinem wuchtigen Kopfballtreffer nicht zu Recht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, beinahe noch zum Doppeltorschützen avanciert.

„Wenn man ein Tor schießt, das Licht flackert und die Leute sind da - für diese Gefühle lohnt es sich, zu ackern“, erklärte der 32-Jährige am Sky -Mikrofon. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nach 30 Einsätzen in dieser Saison steht Müller bei ebenso vielen Torbeteiligungen (10 Tore, 20 Vorlagen). Der Ur-Bayer war in jedem seiner sechs vergangenen Bundesliga-Spiele an mindestens einem Treffer direkt beteiligt (3 Tore, 5 Vorlagen).